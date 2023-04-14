Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret: Büyükelçi ataması kararı

Mısır’dan Türkiye’ye 11 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’yi ağırladı. İki mevkidaş ortak basın toplantısında karşılıklı olarak büyükelçi atanacağını ve Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin olacağını söyledi.

Buse Gençtürk Buse Gençtürk
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Türkiye, 11 yıl sonra ilk kez Mısır’ı 18 Mart’ta ziyaret etti. Kahire’den Ankara’ya ilk ziyaret de 11 yıl sonra yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’yi ağırladı. Şükri ile Çavuşoğlu önce baş başa sonra heyetlerarası görüştü. İki mevkidaş, karşılıklı olarak büyükelçi atanacağını ve iki ülkenin Cumhurbaşkanının bir araya gelmesi için hazırlıkların başladığını söyledi.


Çavuşoğlu ve Şükri’nin görüşmesinde Suriye de ele alındı. Şükri, Ankara ziyaretinden önce de Suriye’yi ziyaret etmişti.

İki mevkidaş, enerji alanında iş birliği vurgusu da yaptı.

Çavuşoğlu ve Şükri, Libya’da da yakın iş birliği mesajı verdi.


Çavuşoğlu’na Fransa'da senatörlerin terör örgütü PKK/YPG teröristlerine onur madalyası vermesi de soruldu.

Mevlüt Çavuşoğlu ile Semih Şükri, basın toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın bahçesinde TOGG’a bindi. İki mevkidaş, TOGG ile resmi konuttaki iftar yemeğine gitti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mısır arap cumhuriyeti # Mevlüt Çavuşoğlu # suriye

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