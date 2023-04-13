MİT uyardı: Terörle bağlantınızı kesin!

Türkiye, Irak Kürdistan Yönetimi'ne terör uyarısı yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'da MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için teröre set çekilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara-Süleymaniye ilişkileri terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilince normalleşmeye başlayacak.

Irak'ta 9 PKK'lı teröristin öldüğü kazada helikopterin Irak Kürdistan Yönetimi tarafından verildiğinin anlaşılması üzerine Türkiye yeni bir adım attı.

Irak Kürdistan Yönetimi'nin Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Türkiye'nin Irak Kürdistan Yönetimi'nin PKK ve Demokratik Suriye Güçleri ile ilişkilerinden rahatsızlığı dile getirildi.

Ziyaret, Türkiye'nin nisan ayı başında Süleymaniye hava sahasını kapatması ardından geldi.

# ırak # ırak kürt bölgesel yönetimi # hakan fidan # MİT

Benzer Videolar

Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu! Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu!
Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi
Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var
Mavi Vatan’da kırmızı alarm Mavi Vatan’da kırmızı alarm
"Rusya hiçbir ülkenin iç işlerine karışmaz” "Rusya hiçbir ülkenin iç işlerine karışmaz”
Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Lavrov Kuzey Akım gaz sızıntıları tartışmalarına noktayı koydu! Lavrov Kuzey Akım gaz sızıntıları tartışmalarına noktayı koydu!
Kalın'dan İsveç'e NATO mesajı Kalın'dan İsveç'e NATO mesajı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov iftarda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov iftarda
Lavrov Ankara'ya geldi Lavrov Ankara'ya geldi
“Türkiye için bir zafiyet” “Türkiye için bir zafiyet”
ABD'den Türkiye'ye İsveç baskısı ABD'den Türkiye'ye İsveç baskısı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Cengiz Çandar'ın sicili
4 Voleybol dünyasını şoke eden ölüm!
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?