MİT uyardı: Terörle bağlantınızı kesin!

Ankara-Süleymaniye ilişkileri terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilince normalleşmeye başlayacak.



Irak'ta 9 PKK'lı teröristin öldüğü kazada helikopterin Irak Kürdistan Yönetimi tarafından verildiğinin anlaşılması üzerine Türkiye yeni bir adım attı.



Irak Kürdistan Yönetimi'nin Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilmesi gerektiğini belirtti.



Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Türkiye'nin Irak Kürdistan Yönetimi'nin PKK ve Demokratik Suriye Güçleri ile ilişkilerinden rahatsızlığı dile getirildi.



Ziyaret, Türkiye'nin nisan ayı başında Süleymaniye hava sahasını kapatması ardından geldi.