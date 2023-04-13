Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Togg'a bindi: Bakan Çavuşoğlu şoförlük yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yi Togg ile Dışişleri Resmi Konutu’nda düzenlenen iftar programına götürdü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Resmi Konut'taki iftara gitti.

Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mevlüt Çavuşoğlu # Samih Şukri # mısır # türkiye

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