Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Togg'a bindi: Bakan Çavuşoğlu şoförlük yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Resmi Konut'taki iftara gitti.

Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.