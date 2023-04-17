İran'ın Ankara Büyükelçisi: "Filistin meselesi insanlık meselesidir"

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Ankara'da "Mescid-i Aksa ve Kudüs Paneli" düzenledi.



Programa İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmacı olarak katıldı.



Davetliler arasında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da yer aldı. İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyit Kasım Nazimi, Filistin ve Kudüs meselesinin İslam dünyasının asıl meselesi olduğunu vurguladı.



Büyükelçi Farazmand da konuşmasında Filistin, Kudüs ve Kudüs-ü Şerif'in İslam dünyasının tüm siyasi meselelerinin başında yer aldığını belirtti:

- İslam ülkelerinin dayanışma ve yakınlaşma umutları giderek artmaktadır. İslam dünyası ülkeleri Filistin meselesinde sinerjiyi öncelikli olarak vurgulamalıdır. Filistin halkının zalim düşmana karşı sürdürdüğü direniş tarihte kaybolmayacaktır.

Prof. Dr. Mehmet Görmez de, Mescid-i Aksa meselesinin herhangi bir ülkenin sadece diplomatik bir mesele olarak göremeyeceğini ifade etti: