AK Parti NATO'dan vazgeçemiyor

AK Parti hükümeti, Türkiye’ye namlularını doğrultan NATO ve Türkiye'nin stratejik müttefiki Rusya arasında yine NATO’yu tercih etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, “Türkiye, NATO’ya mı daha yakın Rusya’ya mı?” sorusuna “NATO” ile yanıt verdi.



Çavuşoğlu, NATO’nun genişlemesinden yana olduklarını da tekrarladı.



Mevlüt Çavuşoğlu 360 derece dış politika sürdürdüklerini açıkladı.



Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin müttefiklerinden olan Rusya ile ters düşülen konular olduğunu da belirtti.



