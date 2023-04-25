Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Son Güncelleme:

Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hulusi akar # hakan fidan # moskova

Benzer Videolar

ABD'li Senatör'den küstah açıklamalar ABD'li Senatör'den küstah açıklamalar
Türk Dünyasına İran müjdesi Türk Dünyasına İran müjdesi
"Filistin meselesi insanlık meselesidir" "Filistin meselesi insanlık meselesidir"
İran Büyükelçisi'nden 4'lü zirve açıklaması İran Büyükelçisi'nden 4'lü zirve açıklaması
Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret Mısır'dan 11 yıl sonra ilk ziyaret
Soylu'dan ABD'ye rest Soylu'dan ABD'ye rest
Çavuşoğlu ile Mısırlı Mevkidaşı Togg'a bindi Çavuşoğlu ile Mısırlı Mevkidaşı Togg'a bindi
MİT uyardı MİT uyardı
Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu! Togg'un yurt dışında ikinci durağı o ülke oldu!
Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi
Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var Lavrion'da kapanma yok kentsel dönüşüm var
Mavi Vatan’da kırmızı alarm Mavi Vatan’da kırmızı alarm
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da zincirleme kaza
2 25 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Fransa'nın Afrika'da soykırım ve katliam dolu tarihi
4 Türk havacılığının zirvesi: ANKA-3
5 Onlarca şüpheli yakalandı