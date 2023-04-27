Türkiye ve İran arasında enerji anlaşması: İran gazı Türkiye sınırına ulaştı

İran ile Türkiye arasında enerji iş birliği alanında ön anlaşma yapıldı. İran Enerji Nakil Boru Hattı İnşaat Şirketi Sadid Sanayi Grubu’nun kıdemli Danışmanı Dr. Behruz Muhtari, Ulusal Kanal’a özel konuştu.

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Dr. Muhtari, “Şu anda gaz iletim boru hatlarımız Türkiye sınırına ulaştı ve bu ülkenin İran gazının başka yerlere taşınmasına katılmasından yanayız” dedi.

Ankara ve Tahran arasında enerji alanında yeni bir gelişme oldu.

İran ve Türkiye arasındaki enerji iş birliği için ön anlaşma yapıldı.

- Türk özel sektörü ile enerji iletimi alanında işbirliğine yönelik müzakereler iyi bir şekilde yürütüldü ve yakında müzakerelere devam etmek ve anlaşmaları takip etmek için Türkiye’yi ziyaret edeceğiz.

İran'da rafineri ve enerji nakil boru hatları inşaatı yapan en büyük şirketlerden Sadid Sanayi Grubu’nun kıdemli Danışmanı Dr. Behruz Muhtari, Ulusal Kanal’a konuştu.

- Şu anda gaz iletim boru hatlarımız Türkiye sınırına ulaştı ve bu ülkenin İran gazının başka yerlere taşınmasına katılmasından yanayız.

Dr. Behruz Muhtari, Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi bölgenin güçlü ülkelerinin beraber çalışarak dünya ekonomisini etkileyebileceklerini işaret etti.

- Bunun gerçekleşmesi için ortak işbirliğine öncelik vermemiz gerekiyor. Ortak işbirliğinin faydalarının Batı ile işbirliğinden daha fazla olduğuna inanıyorum.

Sadid Sanayi Grubu’nun kıdemli Danışmanı Dr. Muhtari, Türkiye ve İran arasındaki iş birliğine de vurgu yaptı.

- İran ve Türkiye ortak tarihi geçmişleri nedeniyle aralarındaki derin dostluğu geliştirmeli. Türkiye'nin İran'dan daha iyi bir dostu olmadığı kanatındayım. Elbette biz de Türk halkı ve hükümeti ile olan bu dostluktan gurur duyuyoruz. Bu, aynı zamanda her iki tarafın da ekonomik durumunu iyileştirmek için bir fırsattır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # türkiye

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