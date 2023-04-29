İran Ordu Günü Ankara'da kutlandı: Vatan Partisi törene katıldı

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, İran Silahlı Kuvvetleri’nin 44'üncü kuruluş yıl dönümünü Başkentte düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Vatan Partisi, İran Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığında üst düzey bir heyet de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı adına Tümgeneral Hüseyin Duman ve askeri yetkililerin katıldığı resepsiyonda Çin Halk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçileri de yer aldı.

Resepsiyonda ilk konuşmayı İran Savunma ve Askeri Ateşesi Toraj Zeinoddin (Turaç Zeynuddin) yaptı. Zeinoddin, İran ve Türk silahlı kuvvetlerinin tehditler konusunda ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte konuklara hitap eden İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferazmend, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin tarihi önemde olduğunu vurguladı. 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile sınırların dört asır boyunca değişmediğine dikkat çeken büyükelçi, bunun tarihin en ender örneklerden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasında Astana sürecine vurgu yapan Ferazmend, bölgesel krizlerin bölgesel iş birliği ile çözüme kavuşacağının altını çizdi.

- Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmek için İran, Türkiye, Suriye ve Rusya siyasi, savunma ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla dörtlü müzakereler gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu tür işbirliklerinin devamının bölgesel krizlerin bölgesel mekanizmalar şeklinde çözülmesi umudunu artıracağına inanıyoruz.

Ferazmend, Güney Kafkasya'da yaşanan sorunların çözümü için ortaya konan 3+3 formülüne de önemine vurgu yaptı. Büyükelçi, bölge uluslarının çıkarlarını güvence altına almanın en iyi yolunun bu işbirliği formülü olduğunu söyledi.

İranlı Büyükelçi, Ankara ve Tahran'ın, Afganistan ile Filistin meselesi dâhil olmak üzere terörle mücadele, mezhepçiliğin reddi gibi birçok bölgesel meselede de benzer görüşlere sahip olduğunu da altını çizdi.

- Uluslararası düzeyde, Türkiye İran'ın da tek taraflılığa karşı ve çok taraflılığın ulusların çıkarlarının korunmasında önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz. Biz de dünyanın 5'ten büyük olduğuna ve daha adil bir dünya yaratmanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Resepsiyonda İranlı yetkililerle görüşen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da etkinkiğin hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İran Ordusu'nun kuruluşunu kutlayan Bursalı, Ankara, Tahran, Moskova ve Şam ordularının ortak kuvvetine dikkat çekti.