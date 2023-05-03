Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK sempatizanları, oy vermeye gelen Türk vatandaşlara saldırdı.

Marsilya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Diplomatik kaynaklara göre, dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda 1 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı. Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı.

Olay yerindeki polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak ve PKK sempatizanlarını gözaltına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin, sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa # marsilya # pkk # sladırı

Benzer Videolar

Perinçek "KKTC tanınmalı" dedi Perinçek "KKTC tanınmalı" dedi
Perinçek Küresel Çok Kutupluluk Konferansında konuştu Perinçek Küresel Çok Kutupluluk Konferansında konuştu
İran Ordu Günü Ankara'da kutlandı İran Ordu Günü Ankara'da kutlandı
KKTC, TÜRKPA gözlemci üyesi oldu! KKTC, TÜRKPA gözlemci üyesi oldu!
Sudan'dan gelen tahliye uçağına ateş açıldı Sudan'dan gelen tahliye uçağına ateş açıldı
Akkuyu'ya ilk yakıt verildi Akkuyu'ya ilk yakıt verildi
Türkiye ve İran arasında enerji anlaşması Türkiye ve İran arasında enerji anlaşması
Bakan Akar'dan o toplantı sonrası ilk açıklama! Bakan Akar'dan o toplantı sonrası ilk açıklama!
Moskova'da dörtlü zirve Moskova'da dörtlü zirve
AK Parti NATO'dan vazgeçemiyor AK Parti NATO'dan vazgeçemiyor
Akar ve Fidan Moskova'da Akar ve Fidan Moskova'da
ABD'li Senatör'den küstah açıklamalar ABD'li Senatör'den küstah açıklamalar
Çok Okunanlar
1 Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması
5 Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?