Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

Marsilya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Diplomatik kaynaklara göre, dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda 1 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı. Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı.

Olay yerindeki polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak ve PKK sempatizanlarını gözaltına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin, sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.