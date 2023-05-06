Sovyetler'in Nazi Almanya'sını mağlup etmesi Ankara'da böyle kutlandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 78'nci yıldönümü kutlandı. Programda Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov konuştu. Büyükelçi'den, Rusya'nın NATO kuşatmasına ve Neonazi çetelere karşı verdiği mücadeleye ilişkin karalı mesajlar geldi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 78'nci yılı Ankara'da Rusya Büyükelçiliğinde kutlandı:

- Düşmanın insansız hava araçlarının “kara kanatları” ülkemizin şehirlerinin üzerinde asılı halde ve “Ölümsüz Alay” gibi değerli insani etkinlikleri bile tehdit ediyor.


Zafer Kutlamaları kapsamında Büyükelçilik bahçesinde önce kısa bir yürüyüş yapıldı. Marşların söylendiği yürüyüşe Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Türkiye'deki Rus vatandaşlar katıldı:

Yürüyüşün ardından Rus Büyükelçi kısa bir konuşma yaptı. Büyükelçi, Rusya'nın NATO kuşatmasına ve Neonazi çetelerine karşı verdiği mücadeleye vurgu yaptı. Yerhov, Batının Rusya'ya karşı baskı ve ambargo tehdidine de değindi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti:

- Doğal kaynaklarımızdan rahatsızlık duyan herkes ülkemize karşı silaha sarıldı. Evet, şu anda işimiz kolay değil, bazen çok zor oluyor. Bize her taraftan yaptırımlar uyguladılar, bizi boykot etmeye, haklarımızı kısıtlamaya, onur ve haysiyetimizi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kimse bizi yenilgiye uğratmayı başaramayacak. Anavatanımıza, onun şanlı geleneklerine sadık kalacağız.


Büyükelçinin konuşmasının ardından programa katılan Rus vatandaşlar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # sovyetler birliği # nazi almanyası

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