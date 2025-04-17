Ege'de harita krizi: Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan’ın kamuoyuna duyurduğu ‘Deniz Mekânsal Planlaması’ kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne dair, hukuki temeli bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla devam ediyoruz. Bu tür tek taraflı planlamalar uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, deniz yetki alanlarının paylaşımında adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı bir çözümün ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyetle sağlanabileceğine inanmaktadır. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları yok sayan ve Türkiye'nin haklarını ihlal eden tek taraflı açıklamaları kabul edilemez. Bu beyanlar Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı çerçevesinde, deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli önlemler hızla alınmaktadır.”

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları hakkında

Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın “Türkiye’ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız” sözlerinin hatırlatılması üzerine bakanlık kaynakları şu ifadeyi kullandı:

“Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, sadece kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin.”

Türkiye-İsrail çatışmasızlık mekanizması

Türkiye ile İsrail arasında Suriye sahasındaki askeri faaliyetlere ilişkin yürütülen çatışmasızlık mekanizması hakkında da bilgi verildi:

“Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasında oluşturulan bu çatışmasızlık mekanizması, bir ‘normalleşme’ değil; askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü şekilde yürütülmesini sağlamak, iletişim ve koordinasyonu tesis etmek için geliştirilmiş bir yapıdır.

Bu mekanizma, yanlış anlaşılmaları ve doğrudan çatışma riskini önlemek, sahadaki faaliyetler konusunda tarafların birbirini bilgilendirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.”

Karadeniz güvenliği için uluslararası toplantı

Karadeniz güvenliğine yönelik olarak Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin de açıklama yapıldı:

“Rusya-Ukrayna savaşı ateşkesle sonuçlanırsa, gönüllü ülkelerin katkısıyla barışın sürdürülmesine yönelik faaliyetler planlanmaktadır. Türkiye, bu süreçte ‘Gönüllüler Koalisyonu’ çerçevesinde Karadeniz’in barış ve güvenliğine yönelik deniz boyutundaki askeri planlamalara liderlik etmektedir.

15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda Ankara’da düzenlenen toplantıya, 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Toplantıda, Montrö Sözleşmesi’nin barış anlaşması yapılmadıkça mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmesi ve Türkiye'nin liderliğinde yürütülecek planlamalara dair mutabakat sağlanmıştır.”

Türkiye-Irak beşinci güvenlik toplantısı

Türkiye ile Irak arasında Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen 5’inci Güvenlik Toplantısına ilişkin de bilgi paylaşıldı:

“Irak’la güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğimizi kurumsallaştıran bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın beşinci toplantısı olumlu bir havada gerçekleşmiştir.

Görüşmede, askeri iş birliği, sınır güvenliği, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınmıştır. PKK'nın her iki ülke için ortak tehdit oluşturduğu, bir an önce silah bırakması ve faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.”