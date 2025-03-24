Emekli Hava Albay Sefa’dan F-35 çıkışı: “ABD’nin elinde patladı”

Diplomatik kaynaklara göre, görüşmede Türkiye’nin F-35 programına geri dönme süreci ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ele alınacak. Ayrıca, Ankara’nın bölgesel meseleler konusundaki görüş ve beklentilerini Amerikalı yetkililere iletmesi bekleniyor.

F-35 programına dönüş çabaları Türkiye’de tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Kanal’a konuşan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, F-35’lerin beklentileri karşılamadığını belirterek, “Bu uçaklar beşinci nesil ve dünyanın en iyisi olacak diye lanse edildi ancak bekleneni veremedi. ABD’nin elinde patladı.” ifadelerini kullandı.

Sefa, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarırken gerekçe olarak S-400 sistemlerini göstermesine rağmen, aynı sistemi satın alan Hindistan’a herhangi bir yaptırım uygulanmamasına dikkat çekti: “Amerika, S-400’lerin F-35 sistemine zarar vereceğini öne sürerek Türkiye’yi programdan çıkardı. Peki, Hindistan’da da S-400 var. O zaman Hindistan’a neden aynı yaptırım uygulanmadı? Bu tamamen politik bir oyun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Amerikan basını, Türkiye’nin F-35 programına geri alınması için S-400 sistemlerinin sökülerek ABD kontrolündeki bir üsse taşınabileceği iddiasını gündeme getirdi.

İhsan Sefa, bu öneriye sert tepki göstererek, “Sanki Türkiye bir sömürge ülkesi! Bu nasıl bir teklif? Türkiye S-400’leri kullanmak için aldı, başka bir ülkeye de veremez. Hele hele ABD’nin kontrolüne asla teslim edemez.” ifadelerini kullandı.

Sefa, ABD’nin Türkiye’yi kontrol altında tutmak için F-35 konusunu bir koz olarak öne sürdüğünü belirtti ve “Bu süreç, Türkiye üzerinde bir baskı kurma girişimidir.” dedi.