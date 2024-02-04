Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'a gidecek

Ankara Kahire hattında ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacak süreç için gözler 14 Şubat'a çevrildi.



Bu tarihte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a gitmesi öngörülüyor. Erdoğan’ın Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile yapacağı görüşmede Gazze konusu ve ikili ilişkiler ana gündem başlıklarını oluşturacak.



Bu kapsamda Filistinlilere yardım sevkiyatı ve İsrail’in Gazze saldırılarının sona erdirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.



Bunların yanı sıra siyasi ilişkilerin yükseltilmesi ile ikili ticaret hacminin artırılması da masaya yatırılacak. Aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz’deki enerji kaynaklarına daha fazla erişimini sağlayacak deniz sınırlarının belirlenmesi konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.



Bu arada Erdoğan, en son 2012 yılında başbakan olduğu dönemde başkent Kahire’ye gitmişti. Mısır’daki iktidar değişikliği sonrası 2013 yılı itibarıyla da Ankara Kahire ilişkileri kopmuştu.



2022 ile 2023 yıllarında ilişkilerin yeniden iyileştirilmesine dönük çok sayıda adım atıldı. Karşılıklı olarak iki ülke büyükelçileri, 2023 yılında ilgili başkentlerde görevlerine başladı. Bu sürecin bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ilk kez Kahire’de bir araya gelecek. İkili daha önce Katar, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yüz yüze görüşmeler yapmıştı.