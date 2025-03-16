Erdoğan, Trump’a Türkiye’nin çıkarlarını savunma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İki lider, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

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Erdoğan, Trump’a Türkiye’nin çıkarlarını savunma çağrısı yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile ABD’nin iş birliğini daha da güçlendirmeyi, dayanışma içerisinde ve sonuç odaklı bir şekilde ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede hem bölgesel hem de küresel konular gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye'nin Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü çabaları ve barış çağrılarını yineledi. Erdoğan, Türkiye’nin başlangıcından bu yana adil ve kalıcı bir barış için gayret gösterdiğini ve bu çabaların devam edeceğini ifade etti.

Terörle Mücadele ve F-16 Tedarik Süreci

Görüşme sırasında Erdoğan, ABD’den terörle mücadele konusunda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir yaklaşım beklediğini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin Türkiye'ye uyguladığı Hasımlarıyla Mücadele Yasası (CATSAA) yaptırımlarının kaldırılmasının gerektiğini belirtti. İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, Erdoğan ayrıca F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımı konusunu gündeme getirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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