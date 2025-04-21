Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı: 'Filistin meselesinde cesur bir liderdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva için bir taziye mesajı yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı: 'Filistin meselesinde cesur bir liderdi'
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Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, farklı inanç grupları arasında diyalogu önceleyen, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’de yaşanan insani krizler gibi konularda cesur çıkışlar yapan bir ruhani liderdi.
Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, Vatikan halkına ve tüm Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

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