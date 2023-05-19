Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme açıklaması: "Terör tehlikesinin atlatılması dışında bir sorunumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'e verdiği röportajda önemli konulara değindi. Erdoğan, Batı'nın Rusya yaptırımlarıyla ilgili yaptırımlara katılmayacağını belirttti. Erdoğan konuyla ilgili, "Biz batının yaptırımlarına uymak zorunda değiliz. Batı Rusya'da tek taraflı süreç işletiyor." ifadelerini kullandı.

Putin ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun açılmasının arkasında Putin ile geliştirilen iyi ilişkiler olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'ye Rusya'dan çok sayıda turist geldiğini aktararak, "Rusya'dan milyonlarca turist geliyor. Ana muhalefetin adayının açıklamaları yüzünden turistler başka yere yöneldi. Ben o turistleri kaybedecek aday değilim." ifadelerini kullandı.

SURİYE İLE NORMALLEŞME HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme adımları hakkında da açıklamalarda bulundu. Geçmişte Esad ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Suriye ile 900 kilometre sınırımız var. Buradan Türkiye'ye terör tehdidi var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Terör tehlikesinin atlatılması dışında bir sorunumuz yok normalleşme olabilir." dedi.

BİDEN ERDOĞAN'I DEVİRMEK Mİ İSTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın kendisini devirmek istediğine ilişkin bir kanıt olup olmadığı sorusuna, Biden'ın başkan olmadan önceki konuşmalarını hatırlatarak yanıt verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Biden başkan olmadan önceki televizyon röportajı kayıtlara geçti. Orada çok açık ifadeler kullanıyor. Bu beni üzdü. Bir toplantıda kendisine de söyledim.

Erdoğan, Sinan Oğan ile ilgili yöneltilen soruya ise, "İkinci turda o yok. Kılıçdaroğlu ve ben varım" diyerek cevap verdi.