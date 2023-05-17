Fahrettin Altun'dan Almanya'ya tepki: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak gözaltına alınması ve ekipmanlarına el koyulmasının, çok açık şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti: