Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
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Görüşmeye dair dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan, Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel durumu değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, dün de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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