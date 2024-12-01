Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi

Görüşmeye dair dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan, Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgesel durumu değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, dün de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.