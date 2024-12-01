Suriye için diplomasi trafiği: iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD, İsrail ve Ukrayna destekli teröristlerin Suriye’de başlattığı saldırıların ardından bölgede temaslar üst düzeyde devam ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ve Birleşik Arap emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanı telefon görüşmesinde Suriye ve Irak'ın güvenliğinin tek olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayid en-Nehyan da ülkesinin terörle mücadelede, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını korumada Suriye devletinin yanında olduğunu söyledi. Arap Birliği de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulundu.

Yemen’den yapılan açıklamada ise “Suriye'nin Halep ve İdlib kırsalında çeşitli silahlı terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar Suriye'ye yönelik komplonun bir uzantısıdır ve bölgedeki Siyonist ajandaya hizmet etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bölgedeki gelişmeler üzerine Şam’a gidiyor. Erakçi, Şam’ın ardından Ankara’ya geçerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suriye’deki gelişmeleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.