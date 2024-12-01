Ailesini katletti, suçu uzaylılara attı: Cezası belli oldu

İstanbul Ümraniye'de 57 yaşındaki iş insanı Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü (49) ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney’i silahla vurarak öldürdü. 23 Şubat’ta gerçekleşen vahşetin ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ailesini katletti, suçu uzaylılara attı: Cezası belli oldu
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İddianameye göre Suat Güney, olayın gerçekleştiği gün yalnızca 15 dakika içinde üç cinayet işledi. İfadesinde "uzaylılar tarafından evinin istila edildiğini" ve cinayetleri "uzaylıların işlediğini" iddia eden Güney’in, akıl sağlığının yerinde olduğu hastane raporuyla doğrulandı. Ayrıca, şüphelinin kızlarını sevmediğini belirten öz çocuklarının ifadeleri iddianameye eklendi.

Suat Güney için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olayın dehşeti ve savunmasının absürtlüğü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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