Sosyal medya fenomeninin trajik sonu: Hayatını kaybetti

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Jhei Soares, Minas Gerais bölgesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sosyal medya fenomeninin trajik sonu: Hayatını kaybetti
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Gerçek adı Jenniffer Soares Martins olan 28 yaşındaki influencer, eşi Wallison Lima ile birlikte sel baskınına yakalandı.

New York Post tarafından yayımlanan bir videoda, çiftin sel sularından kurtulmaya çalıştığı anlar görüldü. Wallison Lima sel felaketinden sağ olarak kurtulurken, Jenniffer Soares Martins tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Instagram'da 86 binden fazla takipçisi bulunan Soares, özellikle stil ve güzellik üzerine yaptığı paylaşımlarla tanınıyordu. Ölümü, takipçileri ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

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