Aile Hekimlerinden beş günlük iş bırakma: Sağlık sisteminde kriz derinleşiyor

Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine" karşı 2-6 Aralık tarihleri arasında 5 gün sürecek iş bırakacak.

Türkiye genelinde yapılacak iş bırakma eylemine aile sağlığı merkezlerinde hizmet alan hastalar da destek veriyor.

Eyleme, aile sağlığı merkezlerinde hizmet alan hastalar da destek veriyor. 80 yaşındaki bir hasta tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Birçok rahatsızlığım var. Her seferinde hastaneye gitme imkânımız yok. Tek güvencemiz aile hekimlerimiz. Haklarını ellerinden almayın, bizi zor durumda bırakırsınız."

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırılan düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlatılan eyleme destek veren hastalar, aile hekimliklerinin sağlık hizmetlerinde hayati bir yer tuttuğunu belirtti.

Bir başka vatandaş ise, "Aile hekimimiz bize en yakın olan sağlık hizmeti. Yaşımız geçtiği için uzağa gidemiyoruz. Onların yetkileri genişletilmeli, işlerine karışılmamalı." diyerek tepkisini ifade etti.

Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanının istifa etmek üzere olduğunu hatırlatan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, düzenlemenin sağlık sisteminde ciddi bir krizi derinleştirdiğini söyledi:

"Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeler ne yazık ki Aile Hekimliğinin ruhuna aykırıdır. aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatıyor."

"Birinci basamak güçlenmeden sağlık sistemi iyileşmez" diyen Kandemir, sağlıkta şiddeti arttıracak ve nitelikli hizmetin önüne geçecek bu düzenlemeden derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı:

"Biz bu uyarıları büyük bir Ankara Mitingi ile yaptık. Arkasından 3 gün iş bıraktık. Yine bunu anlatmaya çalıştık. Bakanlık ne yazık ki geri adım atmadı. Bunun üzerine diğer meslek örgütleriyle birlikte Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak tüm Türkiye'de 2-6 Aralık'ta 5 gün iş bırakma kararı aldık. Hem meslektaşlarımız için, hem vatandaşın sağlığı için hem de Türkiye'nin sağlığı için yapıyoruz bunu."