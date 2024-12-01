Mili tenişçi Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması geçirdi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir M25 Tenis Turnuvası'nda oynadığı yarı final karşılaşması sırasında beyin kanaması geçirdi. 28 yaşındaki sporcu, anında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mili tenişçi Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması geçirdi
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sporcunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Gerekli tıbbi kontrollerin ardından sağlık durumu uygun bulunursa Çelikbilek, Türkiye'ye getirilerek ameliyat edilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu, yaşanan talihsiz olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu, Federasyonumuz ve Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Kendisine acil şifalar dileriz."

Tunus Büyükelçiliği de konuyu yakından takip ederek sporcu ve ailesine destek sağlıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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