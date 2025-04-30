Güney Kıbrıs'ta KKTCye yönelik nefret söylemleri arttı, Türkiye garantörlük haklarını kullanmaktan çekinmeyecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve Kıbrıs Türklerine yönelik kasıtlı nefret söylemleri ve eylemler giderek arttı. B

Ekrem Demir Ekrem Demir
Güney Kıbrıs'ta KKTCye yönelik nefret söylemleri arttı, Türkiye garantörlük haklarını kullanmaktan çekinmeyecek
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Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk düşmanlığının körüklendiğini ve EOKA’cı terör zihniyetinin yeniden canlandırılmaya çalışıldığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin garantör devlet olarak, uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde sahip olduğu meşru haklarını daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, geçmişte benzer durumların yaşandığına dikkat çeken kaynaklar, "Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.


Savunma Bakanlığı'ndan Teğmenlerin İhraç Kararıyla İlgili Açıklama

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, ordudan ihraç edilen teğmenlerin idare mahkemesine başvurmasının ardından bakanlık savunmasında geçen bazı ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "MSB savunmasında kullanılan ‘ajan’ kelimesinin, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamu görevi yürüten kamu görevlilerine verilen 'idare ajanı' terimi olduğunu ve bunun literatürde sıkça kullanılan hukuki bir kavram olduğunu" belirtti.


Pakistan'a Silah Gönderildiği İddiası Yalanlandı

Bunun yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’den Pakistan’a 6 kargo uçağı dolusu silah gönderildiğine dair haberleri yalanladı. Bakanlık, Türkiye'den hareket eden bir nakliye uçağının yakıt ikmali yapmak üzere Pakistan’a iniş yaptığını ve ardından belirlenen rotasında hareketine devam ettiğini açıkladı.


Hindistan’a Uyarı: Gerilimi Tırmandırıcı Adımlardan Kaçınılmalı

Kaynaklar, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimle ilgili de Hindistan’a sorumluluk sahibi davranarak, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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