Hakan Fidan ABD'de Konuştu! "Sorun Artık İsrail ve Filistin'i Aşıyor"

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu'nun ABD temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gitti. ABD'de Temas Grubu'yla ortak açıklama yapan Bakan Fidan,  "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan ABD'de Konuştu! "Sorun Artık İsrail ve Filistin'i Aşıyor"
Hakan Fidan ABD'de Konuştu! "Sorun Artık İsrail ve Filistin'i Aşıyor"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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