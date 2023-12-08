Gazze ve Lübnan'dan İsrail'i Hedef Aldılar! Hamas ve Hizbullah Peş Peşe Roket Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail'in Gazze'de sivil katliamlarına karşı Kassam Tugayları ve Hizbullah, İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Gazze'den atlan 6 roket Tel Aviv'i hedef aldı. Hizbullah'ın Lübnan'dan fırlattığı roketler ise Batı Celil'e düştü.

Gazze ve Lübnan'dan İsrail'i Hedef Aldılar! Hamas ve Hizbullah Peş Peşe Roket Saldırısı Gerçekleştirdi

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 6 roket atıldı. İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi. Haberde, roket saldırısı sonucu hasar ve yaralanma meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık, söz konusu roket saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Lübnan'dan 5 Roket Atıldı

Ordu radyosunun diğer bir haberinde ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi. Haberde 2 roketin önlendiği, 3'ünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.

Filistin Halkı İsrail'e Geçit Vermiyor! 2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda ÖldürüldüFilistin Halkı İsrail'e Geçit Vermiyor! 2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda ÖldürüldüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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