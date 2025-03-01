Hakan Fidan, Ukrayna konulu Londra toplantısına katılacak

Fidan, toplantı öncesinde 20 Şubat’ta Johannesburg’da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, 24 Şubat’ta ise Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Ayrıca 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’dan sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile de bu konuyu ele aldı.

Londra’daki toplantıda Fidan’ın, ABD Başkanı Trump’ın müzakere odaklı son açılımı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşına dair kritik başlıklarda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ayrıca:

Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği desteği bir kez daha vurgulaması,

2022’de İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni müzakere sürecinde de rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmesi,

Bölgede kalıcı barış, güvenlik ve ekonomik istikrarın sağlanmasının ortak hedef olması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.



Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2 Mart 2025 tarihli toplantıya, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB temsilcileri davet edildi.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 12 Şubat’ta Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı doğrudan temaslar ve 18 Şubat’ta Riyad’da ABD ile Rusya Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupa’da başlayan diplomatik süreçlerin bir devamı niteliğinde olacak.

Daha önce, Fransa 12 Şubat’ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile birlikte İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna’nın da katıldığı bir Avrupa güvenliği toplantısı düzenlemişti. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Şubat’ta Paris’te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Hollanda liderleriyle bir araya gelmişti. Toplantıya ayrıca AB Konseyi Başkanı António Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılmıştı.

Londra’daki zirvenin, bu süreçte Avrupa’nın yeni pozisyonunu belirlemeye yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.