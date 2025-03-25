Hakan Fidan ve Abbas Erakçi arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı, mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’nin içişlerine müdahil olmadığını vurguladı. Görüşmede, Filistin, Yemen, Suriye ve bölgedeki diğer gelişmeler de ele alındı.

İki bakan arasında yapılan görüşme, ABD’nin bölgedeki saldırganlığının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Erakçi, bu süreçle ilgili olarak, “Türkiye’nin iç meselesidir ve İran, Türkiye’deki iç gelişmelere müdahil olmamaktadır” dedi.

Filistin konusunda, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulme karşı İslam ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Suriye meselesi de görüşmenin konuları arasında yer aldı. Erakçi, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadı ve bölgedeki istikrarsızlığın engellenmesi için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Hakan Fidan ise İran halkına Nevruz Bayramı’nı kutlayarak, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümü için diplomatik yolları tercih etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Erakçi’nin Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.