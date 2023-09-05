Hakan Fidan Yunanistan açıklaması! Ön koşulsuz görüşme talebi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuştu.

HAKAN FİDAN VE YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunları Yunan mevkidaşı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan:

- Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir oldu.

Fidan, yasa dışı göç konusunun rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini, Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemediklerini vurguladı.

Yunanistan'da yaşayan soydaşların sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldıkların belirten Fidan, şunları kaydetti:

- Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasında pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldıklarını belirterek;

- Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak.

Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Yerapetritis, Bakan Fidan ile görüşmesi çerçevesinde ikili ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

NATO Vilnius Zirvesi kapsamında görüşen Türkiye ve Yunanistan liderlerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni girişimde bulunduklarını ve yeni bir hedef koyduklarını kaydeden Yerapetritis, bu çerçevede dışişleri bakanlarına görev verdiklerini aktardı.

Yerapetritis, ilk olarak Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabileceklerini ele alacaklarını belirterek, ikinci olarak iki ülke arasında tüm alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldıklarını ifade etti.

Bu çerçevede bakanlar olarak üst düzey sorumluluk ve hesap verilebilirlik görevi üstlendiklerini kaydeden Yerapetritis, üçüncü olarak iki ülke liderinin görüşme zeminini hazırlayarak en üst düzeyde gereken mesajların verilmesi konusunda hazırlıkları yapma görevi aldıklarını belirtti.

Yerapetritis, Fidan ile ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirterek, bunlardan birincisinin siyasi görüşmeler düzeyi olduğunu, Yunan tarafından bu görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun başkanlık edeceğini söyledi.

İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusunun olduğunu kaydeden Yerapetritis:

- Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak.Üçüncü olarak, (Türkiye ile Yunanistan arasında) pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık.

Bu görüşmelerin de Yunan tarafından Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis başkanlığında devam edeceğini bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis:

- Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde sürdürülmesinin, krizleri bertaraf etmeyi hızlandırdığını kaydetti.

Ziyaret vesilesiyle, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri, uluslararası hukuka saygı ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sorunların ve görüş ayrılıklarının giderilebileceğini düşündüğünü söyleyen Yerapetritis:

- İnanıyorum ki biz karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüğümüze, hükümranlık haklarımıza saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum.



Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüşmelerin turizm, ticaret, denizcilik, iletişim, iklim ve çevre sorunları gibi konularda da devam edeceği bilgisini verdi.

Bakan Yerapetritis, 18 Eylül'de New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenecek görüşmeyi ve akabinde yıl bitmeden düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı da anımsattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yönelimiyle ilgili ülkesinin uzun süredir Türkiye'yi desteklediğini söyleyen Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB kriterlerini yerine getirme koşuluyla bu desteği sağladığını ve üyelikle ilgili müzakerelerin ilerlemesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Yerapetritis, görüşmede azınlık konusunun da ele alındığını hatırlatarak;

- Bizim görüşümüze göre azınlıklar esasında iki ülke arasında işbirliği köprüleri teşkil etmekte. Yunanistan'daki azınlık mensupları eşit vatandaşlarıdır, eşit haklardan faydalanmaktadır. Şunu belirtmek isterim ki düzensiz göçmen ile ilgili mücadele etmek esasında her iki ülkenin de menfaatinedir.

Doğu Akdeniz bölgesi, Suriye, Libya ve Ukrayna konularının görüşüldüğünü aktaran Yerapetritis:

- Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak biz esasında bölgemizde sükunetin hakim olmasından yanayız. Bizim bu girişimlerimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak. Ancak bölge huzuru açısından da son derece önemli.

Yerapetritis:

- Bizim üstlenmiş olduğumuz sorumluluk esasında tarihi bir sorumluluk. Bu tarihi sorumluluk çerçevesinde, her iki ülkeye de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, halklarımızın ortak çıkarları çerçevesinde, sürdürülebilir bir barış çerçevesinde, bizim gereken girişimlerde bulunmamız görevini vermektedir.

Geçmişte yaşanan acıların bir kalemde silinemeyeceğini aktaran Yerapetritis, ancak samimiyete ve karşılıklı anlayışa yatırım yapma iradesinin gösterildiğini kaydetti.

Yerapetritis sözlerini şöyle tamamladı: