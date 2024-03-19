Hulusi Akar ABD Büyükelçisi ile görüştü! ABD'deki seçimler ve terörle mücadele gibi konular ele alındı

Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile TBMM'de bir araya geldi. Amerika ile ilişkilerin çok iyi gittiğini belirten Akar, büyükelçiye terörle mücadele konusunda ABD'den destek beklentilerini ilettiğini ifade etti.

Hulusi Akar ABD Büyükelçisi ile görüştü! ABD'deki seçimler ve terörle mücadele gibi konular ele alındı
Hulusi Akar ABD Büyükelçisi ile görüştü! ABD'deki seçimler ve terörle mücadele gibi konular ele alındı
Editör: Uğur Çam

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile görüştü. Basına kapalı olan görüşmenin ardından Akar, gazetecilere açıklamalar yaptı.

Türkiye ile ABD iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Akar, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ettik" dedi.

Terörle mücadelenin de gündeme geldiğini anlatan Akar'ın, PKK'ya "kara gücüm" diyen ABD için "Müttefiklerimizden de terörle mücadelemize katkı sağlamalarını beklediğimizi ilettik" sözleri dikkat çekti. .

Akar, F16 sürecinin devam ettiğini, F35 görüşmelerinin ise tıkanmışlık olmadan sürdüğünü aktardı. “ABD ile ilişkileri çok iyi görüyorum, değişti" değerlendirmesinde bulunan Akar, iki ülke için karşılıklı güven olduğunu da savundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hulusi akar # Milli Savunma Bakanlığı # abd büyükelçisi
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