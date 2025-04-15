İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da: Gözler 19 Nisan’da

İran ile ABD arasında yapılması planlanan nükleer müzakereler yeniden Umman’a kaydırıldı. Taraflar, nükleer faaliyetler ve yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere 19 Nisan Cumartesi günü Maskat’ta ikinci kez bir araya gelecek.

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İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da: Gözler 19 Nisan’da
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Görüşme öncesi İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahran’da hükümet yetkilileriyle bir araya gelen Hamaney, “Ülke meselelerini yalnızca müzakerelere bağlamamalıyız. Ulusal ilerlememizi sürdürmeli ve bu görüşmeler tarafından kör edilmemeliyiz” dedi.

Hamaney ayrıca, “Görüşmelere ne aşırı iyimser ne de kötümser yaklaşıyoruz. Karşı taraf konusunda karamsarız, ancak kendi yeteneklerimiz konusunda iyimseriz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Iraklı mevkidaşlarıyla temas kurarak gelişmeleri değerlendirdi.

ABD cephesinden ise açıklamalar eski Başkan Donald Trump'tan geldi. Trump, “İran bizimle anlaşmak istiyor ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. İran asla nükleer silahlara sahip olamaz” dedi.

Trump ayrıca, “İran sorunu kolay bir mesele. Bu sorunu çözeceğiz” diyerek diplomasi sürecine ilişkin iddialı ifadeler kullandı.

ABD’nin müzakere heyetinde yer alan Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise görüşmelerin, İran’ın nükleer programının tamamen kaldırılmasından ziyade uranyum zenginleştirme oranlarının düşürülmesi üzerine odaklandığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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