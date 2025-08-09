İran’dan Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonuna ilk yorum

İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın barışa yönelik ortak deklarasyon imzalamasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin iki ülkenin barış anlaşması metnini nihai hale getirmesinden memnuniyet duyduğu ve bu gelişmenin bölgede kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bununla birlikte, ortak sınırlar başta olmak üzere her türlü dış müdahalenin kalıcı güvenlik ve istikrara zarar verebilecek olumsuz sonuçlarına yönelik kaygılar da vurgulandı.

Ulaştırma ağlarının önündeki engellerin kaldırılması sürecinin, bölge ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, karşılıklı çıkarlar temelinde ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Tahran yönetimi ayrıca, 3+3 mekanizması gibi karşılıklı çıkar esaslı yapıcı işbirliği modellerini sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.