AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.03 civarında gerçekleşen deprem, 6.98 kilometre derinlikte kaydedildi.

Türkiye genelinde peş peşe yaşanan sarsıntılar arasında yer alan bu deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.