AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.03 civarında gerçekleşen deprem, 6.98 kilometre derinlikte kaydedildi.

Türkiye genelinde peş peşe yaşanan sarsıntılar arasında yer alan bu deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık 4 bin 400 kişiyi işe alacak!Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık 4 bin 400 kişiyi işe alacak!Yurt
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu: 700 kişi gözaltına alındıİstanbul’da dev “Huzur” operasyonu: 700 kişi gözaltına alındıGündem
Balıkesir deprem
Günün Manşetleri
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!