İran'dan güç gösterisi: Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri üslerinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yer alan İran üslerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen görüntüler, ilk kez yayımlandı.

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İran'dan güç gösterisi: Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üsler ilk kez görüntülendi
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Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarındaki askeri tesislerde konuşlandırılan füze sistemleri, deniz kuvvetleri unsurları, insansız hava araçları ve savunma birlikleri görüntülerde yer aldı. Stratejik konumuyla dikkat çeken bu adalar, İran için büyük askeri ve jeopolitik öneme sahip.

Tuğgeneral Tengsiri, adalarda konuşlu anti-destroyer seyir füzelerinin yer altı hangarlarının açılışını gerçekleştirdi. İran’ın yeni füzelerinin 600 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Tengsiri yaptığı konuşmada, İran’ın temel stratejisinin küresel hegemonyaya karşı koymak için savaş kabiliyetini artırmak ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

Söz konusu ziyaret, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini artırdığı bir dönemde gerçekleşti. İran'ın, Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline dair mesajlar verdiği değerlendirilirken, böyle bir hamlenin dünya enerji piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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