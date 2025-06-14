İran’dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu

İsrail’in İran’a yönelik "Yükselen Aslan" adıyla başlattığı hava saldırılarına İran’dan karşılık geldi. İran, "Gerçek Vaad 3" adını verdiği operasyonla İsrail’i onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran’dan İsrail'e misilleme: Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
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Operasyonda Tel Aviv başta olmak üzere birçok kritik nokta vurulurken, İsrail ordusu 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, saldırılarda İsrail Savunma Bakanlığı ve askeri sanayi bölgelerinin hedef alındığını açıkladı. İsrail'in hava savunma sistemi “Demir Kubbe” ise yoğun saldırılar karşısında yetersiz kaldı. Operasyonun ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı, vatandaşlar sığınaklara yönlendirildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, gece boyunca beş kez sığınağa gittiğini ve “geceyi sığınaklarda geçirdik, çok zordu” diyerek saldırıların şiddetini gözler önüne serdi.

Saat saat gelişmeler:

21.25 – İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarını başlattı. İsrail genelinde sirenler çaldı, vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.
22.28 – İran ordusu, iki İsrail savaş uçağının ve bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
22.54 – İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiliz mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, “İran’ın yanıtı sert ve kararlı olacak” dedi.
22.56 – İsrailliler saldırılar nedeniyle sığınaklara indi. Başbakan Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle kriz toplantısı yaptı.
23.16 – ABD Başkanı Trump ve Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
00.07 – İran Devrim Muhafızları, saldırılarda askeri üslerin ve silah üretim merkezlerinin hedef alındığını duyurdu.
00.44 – Tahran’da halk, saldırıları dev ekranlardan izleyerek kutlama yaptı.
01.32 – İran’dan ikinci füze dalgası geldi. Tel Aviv çevresindeki Ramat Gan bölgesinde birçok bina yıkıldı.
04.35 – İran Dışişleri Bakanlığı: “Washington’un izni olmadan böyle bir suç işlenemez.”
04.48 – İran, üçüncü füze dalgasını başlattı. İsrail ordusu, yeni saldırı dalgasını doğruladı.
06.15 – İran’dan dördüncü füze yağmuru: İsrail’in kuzey, güney ve merkezine eş zamanlı saldırı düzenlendi. En az 9 kişi yaralandı.
09.09 – İsrail, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

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