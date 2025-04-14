İran’la kritik temas: Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede İran’ın nükleer programına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi. Tarafların özellikle geçtiğimiz hafta Umman’da yapılan müzakereleri değerlendirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İran’ın nükleer programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta Umman’da yapılan müzakereler ele alınmıştır.”