İsrail Bombardı İle Filistin'e İnsani Yardımı Engelliyor! Refah Sınır Kapısı Kapatılmamış

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadıklarını ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanının insani yardımların geçişini engellediğini belirtti.

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı "Kahire Barış Zirvesi" başladı.

Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte gerçekleştirilen zirvesinin açılış konuşmasını Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptı.

SİSİ: FİLİSTİN'DE ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

Filistin meselesinde çözümün göç olmadığını belirten Sisi şunları söyledi:

Önceliklerimiz açık ve acil. Öncelikle, Gazze'ye karşı savaş derhal durmalı. Sivillerin korunması ve sivillerin hedef alınmaması konusunda ortak değerler ve insan hakları hukuku doğrultusunda ortak bir tutum takınılmalı, aksi halde bunu bir kesime uyguladığımızda bu değerler tüm anlamını kaybeder.

Sisi, yardımların Gazze'ye girişi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın "sürekli" açık kalması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştığını dile getirerek, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." dedi.

Filistin meselesinin Mısır pahasına tasfiye edilmesinin asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Sisi, Gazze Şeridi'nde yaşananlar ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı uluslararası sessizliği kınadı.

ÜRDÜN KRALI: İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR, GAZZE'YE KARŞI SAVAŞ HEMEN DURMALI

Zirvede konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söyledi. Kral 2. Abdullah, şunları dile getirdi:

Önceliklerimiz açık ve acil. Öncelikle, Gazze'ye karşı savaş derhal durmalı. Sivillerin korunması ve sivillerin hedef alınmaması konusunda ortak değerler ve insan hakları hukuku doğrultusunda ortak bir tutum takınılmalı, aksi halde bunu bir kesime uyguladığımızda bu değerler tüm anlamını kaybeder.

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne sürekli ve kesintisiz bir şekilde insani yardım, yakıt, gıda ve ilaç ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi konusuna da değinen Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin iç ve dış göçe zorlanmasını kesinlikle reddettiklerini belirterek, "Bu uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur ve hepimizin kırmızı çizgisidir." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de devam eden acımasızca bombardımanı, yardıma muhtaç ve mahsur kalmış insanlara kolektif cezalandırmayı konuşuyoruz. Bu açıkça insan haklarının ihlalidir ve savaş suçudur.

Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye katılanlar arasında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.