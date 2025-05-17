İsrail, Gazze’ye kara saldırısını genişletti: Direnişi kıramadı, yeniden deniyor

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ikinci büyük kara harekâtını başlattı. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen saldırı, Hamas’ın direnişini kırmak ve 7 Ekim 2023’ten bu yana elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak amacıyla planlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail, Gazze’ye kara saldırısını genişletti: Direnişi kıramadı, yeniden deniyor
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Yeni saldırı dalgasının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu turunun hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Trump’ın, selefi Joe Biden’ın aksine, İsrail’e sınırsız destek vermediği biliniyor. Ayrıca Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik giderek artan rahatsızlığı da kulislerde sıkça dile getiriliyor.

Trump’ın Hamas ile doğrudan diyalog arayışı, İran’la yeniden müzakere süreci, Yemen’de ateşkes çağrısı ve Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma planı, Tel Aviv’de büyük tepki topladı. Bu gelişmeler, İsrail’in bölgede giderek yalnızlaştığını ortaya koyarken, Netanyahu’nun da bu saldırıyla Trump’ın bölge politikalarına yanıt vermeye çalıştığı değerlendiriliyor.

İsrail’in saldırıya “Gideon’un Savaş Arabaları” adını vermesi de sembolik bir anlam taşıyor. Yahudi kutsal metinlerinden Tanah’a göre, Gideon, yalnızca 300 kişilik bir orduyla Midyanlıların devasa kuvvetlerini Tanrı’nın yardımıyla yenmişti. Bu tarihsel gönderme, İsrail’in zayıf kaldığı bir anda büyük bir zafer arayışında olduğuna işaret ediyor.

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