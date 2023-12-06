İsrail İle Diplomatik Ve Ticari İlişkiler Hakkında Soru Önergeleri

Türkiye Millet Meclisi'nde İsrail ile ilgili soru önergeleri verildi. İsrail ile ilişkiler konusundaki soruyu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cevapladı.

İsrail İle Diplomatik Ve Ticari İlişkiler Hakkında Soru Önergeleri

Fidan İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına aykırı biçimde yürütülmediğini söyledi. İsrail ile ticaret konusundaki soru önergesi ise cevapsız kaldı. TÜİK verilerine göre Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı'nın gerçekleştiği Ekim ayında Türkiye ile İsrail arasında 447 milyon dolarlık ticaret yapıldı.

İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İsrail ile ilişkilerin askıya alınıp alınmayacağı ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı soruldu.

Fidan, verdiği yanıtta İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına aykırı biçimde yürütülmediğini söyledi.
"İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir.

İsrail'le bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimiz muhafaza edilirken, diğer taraftan Filistin Devleti ve halkı ülkemizce hep desteklenmiş, tam bir dayanışma içinde olunmuş ve bundan hiçbir zaman taviz verilmemiştir. Bugünkü durum da farklı bir nitelik arzetmemektedir.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir."

Hakan Fidan, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak için temas trafiği yürütmekte olduklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı'nın yanıtında İsrailli yetkililere karşı herhangi bir yaptırım kararı veya tasarısı yer almadı.

İsrail ile ilişkiler konusunda bir diğer soru önergesi ise İsrail ile ticari ilişkilerin askıya alınıp alınmayacağı oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Soru Önergesini Yanıtsız Bıraktı

TÜİK verilerine göre Aksa Tufanı Harekâtı'nın başladığı Ekim ayında Türkiye ile İsrail arasında 447 milyon dolarlık ticaret yapıldı.

KKTC'de Filistin İle Dostluk MaçıKKTC'de Filistin İle Dostluk MaçıDünya
# hakan fidan # israil # türkiye
Çok Okunanlar
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar Naci Görür Beklenen Depremi Ağlayarak Anlattı! 18 İl Tehlikede Naci Görür Beklenen Depremi Ağlayarak Anlattı! 18 İl Tehlikede Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor! Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!