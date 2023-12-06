İsrail İle Diplomatik Ve Ticari İlişkiler Hakkında Soru Önergeleri

Fidan İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına aykırı biçimde yürütülmediğini söyledi. İsrail ile ticaret konusundaki soru önergesi ise cevapsız kaldı. TÜİK verilerine göre Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı'nın gerçekleştiği Ekim ayında Türkiye ile İsrail arasında 447 milyon dolarlık ticaret yapıldı.

İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İsrail ile ilişkilerin askıya alınıp alınmayacağı ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı soruldu.



Fidan, verdiği yanıtta İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına aykırı biçimde yürütülmediğini söyledi.

"İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir.

İsrail'le bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimiz muhafaza edilirken, diğer taraftan Filistin Devleti ve halkı ülkemizce hep desteklenmiş, tam bir dayanışma içinde olunmuş ve bundan hiçbir zaman taviz verilmemiştir. Bugünkü durum da farklı bir nitelik arzetmemektedir.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir."



Hakan Fidan, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak için temas trafiği yürütmekte olduklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı'nın yanıtında İsrailli yetkililere karşı herhangi bir yaptırım kararı veya tasarısı yer almadı.



İsrail ile ilişkiler konusunda bir diğer soru önergesi ise İsrail ile ticari ilişkilerin askıya alınıp alınmayacağı oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Soru Önergesini Yanıtsız Bıraktı





TÜİK verilerine göre Aksa Tufanı Harekâtı'nın başladığı Ekim ayında Türkiye ile İsrail arasında 447 milyon dolarlık ticaret yapıldı.