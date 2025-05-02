İsrail'den Şam'a ikinci saldırı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduk. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz” ifadelerini kullandı. Netanyahu, saldırının Şam yönetimine “açık bir mesaj” olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar da yaptıkları açıklamalarda, Dürzi topluluğu üzerinden Esad yönetimini hedef almayı sürdüreceklerinin sinyalini verdi.

Şam’ın güneyinde yer alan Süveyda’da toplanan Dürzi liderleri ise mezhepsel çatışmalara karşı ortak bir tavır sergiledi. Yapılan açıklamada, “Bölünmeyi ve ayrışmayı reddediyoruz. Çatışmasız, bir arada yaşanabilir bir Suriye istiyoruz” denildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Suriye hükümetine çağrıda bulunarak güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların durdurulmasını istedi ve sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail, 30 Nisan’da da yine “Dürzileri koruma” gerekçesiyle Suriye’ye hava saldırısı düzenlemişti.