Siyaset dünyasından isimlerin, bürokratların, yabancı misyon temsilcilerinin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek’le birlikte katıldı.

Başkonsolos Buravov, resepsiyon sırasında Ulusal Kanal’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Buravov, Rusya Günü’nün yalnızca 35 yıl önce parlamento kararıyla ilan edilen bir tarih olmadığını, aynı zamanda Rusya’nın bin yıllık devlet geleneğini temsil ettiğini vurguladı.

Konuşmasında Ukrayna’daki askeri operasyonlara da değinen Buravov, Rusya’nın yalnızca kendi güvenliğini değil, Donbass ve Novorossiya’daki Rus ve Rusça konuşan nüfusun yaşama hakkını korumakta kararlı olduğunu belirtti.

Başkonsolos, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerine de değinerek, “Gösterdikleri çabalardan dolayı Türk ortaklarımıza minnettarız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Buravov, Rusya’nın doğrudan Ukrayna ile ikili görüşmeler yoluyla çözüm arayışına hazır olduğunu dile getirdi.

Buravov, çatışmanın çözümünde ateşkes ilanının sadece bir aşama olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ateşkes ilan edilmesi de elbette mümkündür ancak bu sürecin sadece bir parçasıdır. Asıl mesele, bu ihtilafın nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Ateşkes daha sonra da görüşülebilir.”