Elazığ'da patlama: 3 kişi etkilendi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamanın ardından çevreye gaz yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Patlama tüpü kapatırken oldu”

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum esnasında yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Bu tarz olaylar olabilir, çünkü basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika, oksijen ve asetilen dolum tesisi. Dolum sırasında arkadaşımız tüpü kapatmak isterken patlama meydana geldi.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.