İstanbul'da tarihi uzlaşı: Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrası hem Ukrayna hem de Rusya tarafı, savaşın başlangıcından bu yana yapılacak en büyük esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda mutabık kaldık” dedi. Umerov, tarafların Devlet Başkanları düzeyindeki temasları da ele aldığını ve görüşmelerde ateşkesin de gündeme geldiğini söyledi.

Rus heyeti: Sonuçlardan memnunuz, temaslar sürecek

Rusya heyetinin başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy ise görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, “Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Önümüzdeki günlerde 1000 kişilik büyük bir esir takası gerçekleştirilecek. Ayrıca her iki taraf da olası ateşkese ilişkin görüşlerini sundu, müzakereler devam edecek” ifadelerini kullandı.

Üçlü zirvede kimler vardı?

Görüşmeye Türk heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yürütürken, heyette Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Rus heyetine Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık etti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer aldı.

Ukrayna heyetinin başında ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov bulunurken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi de toplantıya katıldı.