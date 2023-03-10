Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tavrı ne?

NATO üyeliği için görüşmeler yine başladı.



Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında 9 Mart’ta yapıldı.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada görüşmelerin olumlu havada geçtiği belirtildi.



Ulusal Kanal’ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakıyor.



Ancak Türkiye terör örgütü ile iş birliği içinde olan İsveç Hükümeti’ne tepkili. Özellikle son aylarda PKK’nın provokatif eylemlerine izin veren İsveç’in NATO üyeliği talebine karşı Türkiye veto kartını masada tutmaktan yana.



Kaynaklar, Türkiye’nin istediği teröristlerin iadesi ve İsveç’in atacağı adımları izlemek istediklerini belirtti.