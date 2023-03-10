Bakan Akar açıkladı: NATO 4 bin kişilik çadır daha gönderecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da bir çadır kenti ziyaret etti. Akar, NATO'nun depremin ardından Türkiye'ye gönderdiği 4 bin kişilik çadıra ilave olarak, 4 bin kişilik daha çadır gönderme kararı aldığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Akar, Ötençay Mahallesinde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

Son durum hakkında bilgi veren Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Çadır kentte, Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesiyle Mehmetçik okulları da yer alacak.

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