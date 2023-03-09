İki ülke arasındaki iş birliği: Suriye için 4’lü formatta anlaşıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 aydan sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı tekrar Ankara’da ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki mevkidaş, kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu, Ulusal Kanal’ın Suriye için yapılacak dışişleri bakanları toplantısına İran’ın katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtladı:

- Biz Türkiye olarak bunda hiçbir beyis yok. İran’ın katılmasının hiçbir mahsuru yok dedik. Amaç bellidir. Dolayısıyla hangi ülke katılmak ve katkı sağlamak isterse buna evet deriz. Zaten Astana formatında şu anda Suriye için ayakta kalan tek mekanizma Astana. Dolayısıyla Ruslara da İran’ın katılmasında bir mahsur yok dedik.

Çavuşoğlu, 4’lü formattaki dışişleri bakanları toplantısı öncesinde ise dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla teknik bir toplantı yapılacağını da duyurdu:

- Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz ve Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi gündeme geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz.

İran Dışişleri Bakanı da sadece 4’lü formatta değil, Kafkasya gündeminde de mutabık kalındığını söyledi:

- Biz İran’da Ankara ve Şam’ın doğal seviyeye dönmesini çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ve şuna inanıyoruz Suriye ve Türkiye bölgenin Batı Asya’daki iki önemli ülkesidir. İran her türlü 4’lü formatta beyan ediyor. Aynı şekilde 3’lü format İran Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili de görüştük aynı bakış açısına vardık. Aynı şekilde 3+3 Kafkasya konusunda da yine ortak gündemimizdedir.

İkili görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyareti için hazırlıkların yapıldığı da kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Reisi’nin ziyareti için tarih planlaması yapılıyor:

- İran CB reisinin Türkiye’ye planladığı ziyaret ertelenmişti o ziyaretin tekrar gerçekleştirilmesi için beraber meler yapılabileceğini konuştuk. Reisinin Ankara’ya yapacağı ziyaret de iki ülke ilişkilerinizde yeni aşama başlatacaktır

İki mevkidaş, açıklamalarında iş birliği vurgusu da yaptı. Terörle ortak mücadelenin önemi işaret edildi. Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları belirtti:

- Özellikle bu nükleer anlaşma konusunda bu anlaşmanın bir an önce imzalanmasında fayda görüyoruz Türkiye olarak. Yaklaşık iki ay Türkiye'ye gelen doğal gazda bir azalma olmuştu. Şimdi tekrar normale döndü. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Terörle mücadele, terör ortak problemimiz, tehdit. Terörle mücadelede daha gayretli olmamız gerekiyor.

Ardından Abdullahiyan şunları kaydetti:

- İki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda üst düzey güvenlik işbirliği mevcut. İran olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin kendilerini savunma konusunu meşru hak olarak görüyoruz. Türkiye'nin güvenliğini, İran'ın güvenliği olarak biliyoruz. Tahran ve Ankara arasında çok güçlü iş birliği şahidiz. Bu ilişkilerin daha ekonomik ticari enerji transit ve kültürel alandaki iş birlikleri ilerlemesine ilişkin görüştük Erdoğan'ın Tahran’a ziyareti iki ülke ilişkilerinde önemli.

Ankara’nın gündem maddelerinden birisiyse ABD Genelkurmay Başkanı’nın PKK ziyaretiydi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD Büyükelçisine gerekli uyarılar iletildi. ABD Sözcüsünün ABD askerleriyle görüşüldüğü yönündeki açıklaması sorulan diplomatik kaynaklar, “Görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor” dedi.