Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dünya basınının nasıl gördüğüne bakalım. Kimi "Gandi" başlığını attı, kimi "Şansı var mı" diye sordu, kimi ise Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğini hatırlattı.

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Birleşik Krallık resmi haber kurumu BBC, Altılı Masa adayını, "Muhalefet "Türkiye'nin Gandi'sini" Erdoğan'ın rakibi olarak seçti" başlığı ile duyurdu. Haberde anketlerin zorlu bir yarışın olacağını gösterdiği bilgisine yer verildi.

Guardian ise dikkat çeken bir yorum ile haberi verdi. Haberde, Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun olduğunu yazdı.

Alman Der Spiegel, bir soru ile duyurdu Altılı Masa'nın adayını. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla, "Bu adam Erdoğan'ı yenmek istiyor. Şansı var mı?" başlığını attı.

Al Jazeera ise Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğini hatırlattı. Haber başlığına "Kılıçdaroğlu neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesi ile tanınır" ifadelerini taşıdı.

Uluslararası Haber ajansı AP, "74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönettiği 13 yılda genel seçimleri kazanamadı" analizini paylaştı.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan haberde Kılıçdaroğlu'nun"Bölünseydik, yok oluduk" ifadesini öne çıkarıldı.

ABD'nin üç büyüklerinden New York Times, "Muhalefet partileri Erdoğan’a rakip olacak adaylarını belirledi" başlığı altında, "Kılıçdaroğlu ve müttefikleri, demokrasiye zarar veren Erdoğan’ı devirmek istiyor" ifadelerini öne çıkardı.Haberi benzer bir başlıkla duyuran Washington Post, günlerce süren iç çekişme yaşandığını belirtti. Bloomberg'de, "Muhalefet, seçimi kazanması durumunda gelenek dışı politikalardan geri dönme sözü verdi” vurgusu yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Yunan medyası da yakından izledi. Kathimerini "Tartışmalar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu sonunda birleşik muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

# kemal kılıçdaroğlu

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