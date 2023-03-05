Yunan bakandan tepki çeken İstanbul mesajı: "Konstantinopolis'e seyahat edeceğim"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Kilisesindeki törene katılmak üzere İstanbul’a geliyor.



Dendias, ziyareti öncesinde yine kışkırtıcı açıklamalara imza attı. Ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajında İstanbul ismini kullanmayarak, "Konstantinopolis'e seyahat edeceğim." ifadelerine yer verdi. Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos için de 'Ekümenik Patrik' ifadesini kullandı.



Yunan bakanın tarihi yok sayarak İstanbul yerine Konstantinopolis yazması sosyal medyada tepki toplarken, Dendias, ifadelerini değiştirerek yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez, “Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da anma törenine katılacağım." ifadelerini kullandı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anma törenlerinin ardından Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos ile de bir araya gelecek.