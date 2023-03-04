Murat Gezici: "Türk toplumu Rusya’ya ABD’den daha çok güveniyor"

Türkiye'de toplumun mevcut dış politikayı desteklediğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Türkiye'de NATO, BM ve ABD'ye duyulan güvenin düşüklüğünden bahsetti.



Gezici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ulusalcı, milliyetçi ve devletçi olduğunu kaydetti.