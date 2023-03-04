Murat Gezici: "Türk toplumu Rusya’ya ABD’den daha çok güveniyor"
Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Doğu Perinçek ile birlikte, CNN TÜRK'teki "Hafta Sonu" isimli programa konuk oldu. Gezici, Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğunun mevcut dış politikayı desteklediğine ve Rusya'ya duyulan güvenin, NATO, BM, ABD'deye duyulan güvenden daha fazla olduğuna dikkat çekti
Türkiye'de toplumun mevcut dış politikayı desteklediğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Türkiye'de NATO, BM ve ABD'ye duyulan güvenin düşüklüğünden bahsetti.
Gezici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ulusalcı, milliyetçi ve devletçi olduğunu kaydetti.
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