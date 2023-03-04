Murat Gezici: "Türk toplumu Rusya’ya ABD’den daha çok güveniyor"

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Doğu Perinçek ile birlikte, CNN TÜRK'teki "Hafta Sonu" isimli programa konuk oldu. Gezici, Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğunun mevcut dış politikayı desteklediğine ve Rusya'ya duyulan güvenin, NATO, BM, ABD'deye duyulan güvenden daha fazla olduğuna dikkat çekti

Son Güncelleme:

Türkiye'de toplumun mevcut dış politikayı desteklediğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Türkiye'de NATO, BM ve ABD'ye duyulan güvenin düşüklüğünden bahsetti.

Gezici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ulusalcı, milliyetçi ve devletçi olduğunu kaydetti.

# türkiye # rusya # abd # murat gezici

Benzer Videolar

ABD, PKK/PYD ve FETÖ'ye sahip çıktı ABD, PKK/PYD ve FETÖ'ye sahip çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye terörizm tepkisi Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye terörizm tepkisi
ABD'den Türkiye'ye Rusya ticareti tehditi ABD'den Türkiye'ye Rusya ticareti tehditi
Türkiye karşıtlarından yeni hamle Türkiye karşıtlarından yeni hamle
"Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor" "Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor"
Rusya'dan Türk lirası hamlesi Rusya'dan Türk lirası hamlesi
Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu
Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu
Tunç Soyer, İktisat Kongresi'ne CIA elemanı Fukuyama'yı getirecek Tunç Soyer, İktisat Kongresi'ne CIA elemanı Fukuyama'yı getirecek
Çavuşoğlu: "Görüşme trafiğini arttıracağız" Çavuşoğlu: "Görüşme trafiğini arttıracağız"
Çavuşoğlu, İsveç ile ilgili o açıklamayı yaptı Çavuşoğlu, İsveç ile ilgili o açıklamayı yaptı
"ABD kaos vadediyor" "ABD kaos vadediyor"
Çok Okunanlar
1 Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman?
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 MART 2023)
3 Neslihan Seven kimdir?
4 Kahramanmaraş'ta görenleri hayrete düşüren görüntü
5 Depremlerle ilgili yalanlar ve gerçekler