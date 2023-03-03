ABD Türkiye Rusya ticaretini hedef aldı: "Sorumluları yargılarız"

ABD hükümetinin Rusya rahatsızlığı sürüyor. Washington yönetimi; Türkiye, Ermenistan, Özbekistan ve Çin üzerinden yapılan ticareti hedef alarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların delindiğini ifade etti.



ABD Adalet, Ticaret ve Hazine Bakanlıklarının ortak açıklamasında bu ülkelerin, "Rusya veya Belarus'a satılması yasaklanmış ürünlerin yasa dışı bir şekilde gönderilmesinde kullanıldığı" yer aldı.



ABD hükümeti şirketlere yaptığı çağrıda, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyma konusunda dikkatli olmalarını talep etti; aksi takdirde sorumluların yargılanacaklarını ekledi.



ABD ve çoğu Avrupa ülkesi geçen yıl koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım uygulamaya başladı.



Fakat aralarında Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın da olduğu ülkeler bu yaptırımlara katılmadı.